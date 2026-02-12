Пожар в СНТ под Ростовом потушили спустя восемь часов

В Ростовской области около восьми часов тушили пожар на въезде в СНТ «Речник» Истоминского селького поселения. Горение полностью ликвидировали утром 12 февраля, сообщили в телеграм-канале управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района (МБУ АР «УПЧС»).
Как уточнили в ведомстве, вызов на пожар поступил вчера, в 20:46. Все потушили к 4:50 утра на площади в 156 кв. метров.
Изначально сообщалось, что огнем оказалась охвачена кровля шиномонтажного павильона (гаража). Позже стало известно, что речь шла о двухэтажной постройке. Собственник здания, ущерб и причины происшествия устанавливаются.
