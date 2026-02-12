Семья погибшей на Кипре россиянки заявила, что власти замалчивают правду

Однако мать погибшей рассказывала, что разговаривала с дочерью за три дня до трагедии. Та не жаловалась на самочувствие, строила планы на работу, лишь слегка покашливала. По словам женщины, пневмония обычно сопровождается температурой и слабостью, а дочь вела себя как обычно, поэтому её смерть стала совершенно неожиданной.