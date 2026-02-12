Вашингтон
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в ЦОС ведомства.

— В результате в городе Можге Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения, — добавили там.

— В результате в городе Можге Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения, — добавили там.

Злоумышленник хотел напасть с оружием на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». В гараже мужчины нашли и обезвредили СВУ, а также средства поражения, передает ТАСС.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже для Украины. Мужчина собирал сведения о военнослужащих, а также о расположении воинских частей в Бикине.