Новосибирец сжег дом начальника из-за маленькой зарплаты

Все произошло в Кемеровской области.

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области будут судить 34-летнего новосибирца, который поджег дом и гараж своего начальника. Об этом пишет VSE42.RU.

Все произошло в сентябре 2024 года. Тогда мужчина специально приехал в Анжеро-Судженск, проник в гараж своего начальника, разлил там горючую жидкость, а потом поджег ее. В итоге огонь уничтожил подсобное строение и жилой дом. Общая сумма ущерба составила около 6 млн рублей. Хозяева в тот момент были вне дома, так как использовали его в качестве дачи летом.

В полиции Кемеровской области считают, что мотивом преступления стала месть, так как фигурант ранее работал у пострадавшего и остался недоволен зарплатой.