ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Стоит отметить, что это не единственный случай пресечения подобных преступлений за последнее время. Так, на Кубани силовики предотвратили теракт прямо в исправительной колонии. Как выяснили в ФСБ, 44-летний заключенный, приехавший в Россию из стран Центральной Азии, готовил нападение на сотрудников пенитенциарного учреждения. Отбывая срок за общеуголовные статьи, он встал на путь радикализации и вынашивал планы расправы над персоналом колонии, однако был вовремя остановлен.