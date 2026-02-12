ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Сотрудники ФСБ не дали устроить взрыв в отделе полиции Удмуртии. Силовики задержали 57-летнего местного жителя, который уже был судим за преступления террористической направленности. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что спецоперация прошла в городе Можга. По их данным, злоумышленник планировал совершить вооруженное нападение на здание межмуниципального отдела МВД «Можгинский».
В гараже у задержанного обнаружили настоящую бомбу. Взрывное устройство он собрал собственноручно и уже готов был его применить. Саперы обезвредили бомбу на месте, также оперативники изъяли у мужчины другие средства поражения, приготовленные для теракта.
Стоит отметить, что это не единственный случай пресечения подобных преступлений за последнее время. Так, на Кубани силовики предотвратили теракт прямо в исправительной колонии. Как выяснили в ФСБ, 44-летний заключенный, приехавший в Россию из стран Центральной Азии, готовил нападение на сотрудников пенитенциарного учреждения. Отбывая срок за общеуголовные статьи, он встал на путь радикализации и вынашивал планы расправы над персоналом колонии, однако был вовремя остановлен.