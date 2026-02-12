Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

ФСБ задержала рецидивиста при попытке устроить взрыв в отделе полиции.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ не дали устроить взрыв в отделе полиции Удмуртии. Силовики задержали 57-летнего местного жителя, который уже был судим за преступления террористической направленности. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что спецоперация прошла в городе Можга. По их данным, злоумышленник планировал совершить вооруженное нападение на здание межмуниципального отдела МВД «Можгинский».

В гараже у задержанного обнаружили настоящую бомбу. Взрывное устройство он собрал собственноручно и уже готов был его применить. Саперы обезвредили бомбу на месте, также оперативники изъяли у мужчины другие средства поражения, приготовленные для теракта.

Стоит отметить, что это не единственный случай пресечения подобных преступлений за последнее время. Так, на Кубани силовики предотвратили теракт прямо в исправительной колонии. Как выяснили в ФСБ, 44-летний заключенный, приехавший в Россию из стран Центральной Азии, готовил нападение на сотрудников пенитенциарного учреждения. Отбывая срок за общеуголовные статьи, он встал на путь радикализации и вынашивал планы расправы над персоналом колонии, однако был вовремя остановлен.