Отключение электричества, наводнения и лавинная угроза: что известно о шторме «Нильс» во Франции

Во Франции продолжается мощный шторм «Нильс», вызвавший сильные ветры, наводнения и лавинную угрозу. Четыре департамента — Савойя, Од, Жиронда и Ло-и-Гаронна — переведены в режим повышенной готовности, пишет BFM.
По данным оператора Enedis, без света остались около 850 000 домохозяйств. Для восстановления электроснабжения мобилизованы более 600 сотрудников Enedis, 769 пожарных и около 60 правоохранителей.
Уже известно об одной жертве шторма. Погиб водитель большегруза: на транспортное средство упала крупная ветка дерева. В нескольких городах упавшие деревья перекрыли дороги. К этому привели экстремальные порывы ветра, которые достигают 162 км/ч.
В Альпах впервые за 17 лет объявили максимальный уровень лавинной опасности («Бдительность 5»). Часть горнолыжных курортов закрыта, другие работают с ограничениями.
Кроме того, отмечены наводнения. Около 30 жителей эвакуированы из-за резкого подъема уровня воды в реке Гаронна. В Лангоне уровень воды поднялся с 3,8 до 7,06 метра за двое суток. В Кадиллаке возможен новый рекорд — до 6,49 метра.
Под угрозой сейчас находятся по меньшей мере 32 департамента, от Бретани до Корсики и Альп. Власти предупреждают о возможных новых перебоях в электроснабжении и ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.
Днем ранее, 11 февраля, стало известно о жутких последствиях циклона «Гезани» на Мадагаскаре. Непогода унесла жизни по меньшей мере девяти человек. Метеорологическая служба страны объявила «красный» уровень опасности в нескольких регионах, предупредив о риске наводнений и оползней на территории страны с населением около 31 млн человек.