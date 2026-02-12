В Узбекистане осудили участников ОПГ, вымогавших деньги у россиян: в тюрьму отправили 21 афериста

В Узбекистане вынесли приговор 34 участникам банды, которая обманывала россиян, выманивая у них деньги через подставные колл-центры. Мошенники получили реальные сроки — до 9,5 лет тюрьмы строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
Решение выносил Язяванский районный суд по уголовным делам. Как рассказал официальный представитель СГБ, всех фигурантов признали виновными в инкриминируемых преступлениях. 21 участника организованной преступной группы отправили в колонии на сроки от 3,5 до 9,5 года.
Еще 13 членов банды отделались более мягким наказанием. Суд назначил им ограничение свободы на срок от 4 лет и 3 месяцев до 4,5 года. Кроме того, по решению суда все осужденные обязаны возместить потерпевшим нанесенный материальный ущерб в полном объеме.
Преступников судили по целому ряду статей: от мошенничества в составе группы, незаконного доступа к компьютерной информации до отмывания преступных доходов и нарушений в сфере оборота криптоактивов.
В ходе следствия выяснилось, как именно работала эта схема. Банда действовала под прикрытием двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте. В руки злоумышленников попали личные данные 70 тысяч граждан РФ, которые когда-то заказывали в интернете БАДы.
Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что тем положены крупные выплаты — до 500 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда от некачественных добавок. Другие лже-операторы работали от имени Министерства финансов РФ: они обещали выплаты после уплаты «подоходного налога».
Чтобы получить обещанные миллионы, людей просили перевести небольшой «взнос» на подставные счета. Без этого, по словам аферистов, вернуть средства было невозможно. В итоге доверчивые граждане перечислили на счета преступников около 9,6 миллиона рублей.
Напомним, что летом 2025 года в странах СНГ ликвидировали колл-центры, которые обманывали жителей России, выманивая у них деньги. Тогда было накрыто две ОПГ — в Белоруссии и Узбекистане.