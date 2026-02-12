В Иркутской области фирма заплатит более 23 млн рублей за неисполнение контракта

В Иркутской области с фирмы взыскали более 23 миллионов рублей за неисполнения контракта. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» компания должна была построить пожарно-химические станции в поселках Хужир и Большая Речка. Эти станции нужны для предотвращения и тушения лесных пожаров в Прибайкальском национальном парке.