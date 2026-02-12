В Иркутской области фирма заплатит более 23 млн рублей за неисполнение контракта

В Иркутской области с фирмы взыскали более 23 миллионов рублей за неисполнения контракта. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» компания должна была построить пожарно-химические станции в поселках Хужир и Большая Речка. Эти станции нужны для предотвращения и тушения лесных пожаров в Прибайкальском национальном парке.
— Подрядчик получил аванс в полном объеме, он не выполнил работу в срок. Готовность объектов составила лишь 7% и 75% соответственно, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Суд обязал компанию вернуть более 14,5 миллиона рублей аванса, а также выплатить более 9 миллионов рублей в виде неустойки и штрафов, а также покрыть судебные расходы и государственную пошлину.
