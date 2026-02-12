Вашингтон
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в межмуниципальном отделе МВД «Можгинский» в Удмуртии. Задержан ранее судимый местный житель, а в его гараже обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку совершения диверсионно-террористического акта на объекте МВД в Удмуртской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ходе спецоперации в городе Можге был задержан 57-летний гражданин России. Фигурант ранее уже имел судимости за преступления террористического и экстремистского характера.

По информации следствия, задержанный планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». В ходе обыска в гараже подозреваемого оперативники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, изготовленное им самостоятельно. Также были изъяты другие средства поражения, которые злоумышленник намеревался использовать при совершении теракта.