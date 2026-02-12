ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

По информации следствия, задержанный планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». В ходе обыска в гараже подозреваемого оперативники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, изготовленное им самостоятельно. Также были изъяты другие средства поражения, которые злоумышленник намеревался использовать при совершении теракта.