В Омске пожилой механик перевёл мошенникам 560 тысяч рублей

Мужчина попробовал снять 300 тысяч рублей, но операция была приостановлена как подозрительная. Тогда он отправился в банк и убедил работников, что такая сумма ему нужна «для покупки электросамоката». В итоге мужчина отправил мошенникам 560 тысяч рублей, а затем узнал от «следователя», что на его имя всё-таки оформили кредит. Для его аннулирования омичу предложили снять ещё 700 тысяч рублей.