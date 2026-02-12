В Омске пожилой механик перевёл мошенникам 560 тысяч рублей

Пожилой механик из Омска после звонка от лже-следователя перевёл на счета аферистов 560 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование проводят московские сотрудники ФСБ.
В мессенджере мужчина получил сообщение от жены своего руководителя якобы его личные данные похищены и переданы аферистам. Затем пожилому омичу позвонил «следователь» и рассказал, что преступники попытались похитить деньги с его счета, оформить 32 кредита и перевести всё на Украину. Из-за этого необходимо срочно перевести сбережения на «безопасный счет».
Мужчина попробовал снять 300 тысяч рублей, но операция была приостановлена как подозрительная. Тогда он отправился в банк и убедил работников, что такая сумма ему нужна «для покупки электросамоката». В итоге мужчина отправил мошенникам 560 тысяч рублей, а затем узнал от «следователя», что на его имя всё-таки оформили кредит. Для его аннулирования омичу предложили снять ещё 700 тысяч рублей.
После этого механик обратился к сыну, который сразу понял, что отца обманывают. В дальнейшем выяснилось, что аккаунт супруги его начальника взломали.