Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова в столице. ДТП произошло около дома № 138а по улице Лобачевского. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На проспекте Генерала Дорохова (в районе дома 138а по улице Лобачевского) опрокинулся грузовик, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
К месту происшествия уже прибыли экстренные службы. В результате аварии образовалась пробка. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.
Ранее две «газели» столкнулись вблизи улицы Профсоюзной в Москве. В итоге одна из машин перевернулась. Никто из водителей не пострадал.