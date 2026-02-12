Режим «Ковёр» ввели в городе Березники — аэропорт Перми закрыт

Воздушная гавань временно не обслуживает рейсы, сроки снятия ограничений будут объявлены дополнительно. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и уточнять статус вылетов у авиаперевозчиков.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Позднее в приложении МЧС появилась информация о введении режима «Ковёр». Согласно данным ведомства, в 11:30 (09:30 мск) 12 февраля особый режим введён в Перми радиусом 100 км, а в городе Березники Пермского края — радиусом 50 км.
«В 11:30 12 февраля в г. Пермь введён режим “Ковёр” радиусом 100 км, г. Березники радиусом 50 км», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту Котласа временно ограничили приём и отправку воздушных судов. В районе аэропорта введён план «Ковёр». Мера также принята для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Детали и сроки действия ограничений уточняются.
