Режим «Ковёр» ввели в городе Березники — аэропорт Перми закрыт

В международном аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов гражданской авиации.

Воздушная гавань временно не обслуживает рейсы, сроки снятия ограничений будут объявлены дополнительно. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и уточнять статус вылетов у авиаперевозчиков.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Позднее в приложении МЧС появилась информация о введении режима «Ковёр». Согласно данным ведомства, в 11:30 (09:30 мск) 12 февраля особый режим введён в Перми радиусом 100 км, а в городе Березники Пермского края — радиусом 50 км.

«В 11:30 12 февраля в г. Пермь введён режим “Ковёр” радиусом 100 км, г. Березники радиусом 50 км», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Котласа временно ограничили приём и отправку воздушных судов. В районе аэропорта введён план «Ковёр». Мера также принята для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Детали и сроки действия ограничений уточняются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.