Суд арестовал иностранца за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Москве

До этого двое других мужчин попали под следствие за попытку дачи взятки сотруднику ДПС. Сначала один из фигурантов предложил инспектору 30 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Полицейский отказался от денег. Тогда подозреваемый обратился за помощью к своему родственнику. Мужчина прибыл на место и тоже попытался дать взятку инспектору. Обоих злоумышленников задержали.