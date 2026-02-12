Суд арестовал иностранца за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Москве

Суд заключил под стражу иностранца, который пытался откупиться от инспектора ДПС в Москве. Мужчина хотел передать сотруднику деньги за несоставление административного протокола. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по столице.
— Судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС 9 февраля. Он предложил инспектору 20 тысяч рублей, но тот отказался. После этого подозреваемого задержали. В ходе допроса иностранец признал вину.
До этого двое других мужчин попали под следствие за попытку дачи взятки сотруднику ДПС. Сначала один из фигурантов предложил инспектору 30 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Полицейский отказался от денег. Тогда подозреваемый обратился за помощью к своему родственнику. Мужчина прибыл на место и тоже попытался дать взятку инспектору. Обоих злоумышленников задержали.