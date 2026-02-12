В Омске спасатели вывели из горящей девятиэтажки 16 человек

Пожар в девятиэтажке на улице Менделеева вспыхнул в 02:50. Подъезд быстро заполнило дымом. На улицу самостоятельно вышли 15 жителей, ещё 16 человек, включая четверых детей, спасли сотрудники МЧС России.
Первые расчёты прибыли через пять минут. Звенья газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления с четвёртого по седьмой этаж.
Начальник караула 7-й пожарно-спасательной части Алексей Амельченко сообщил, что в горящей квартире нашли женщину, на неё надели спасательное устройство и вывели на улицу. Очаг возгорания находился в зале у трубы отопления; расплавившиеся пластиковые трубы дали пар и кипяток, что осложняло тушение. С улицы по автолестнице подавали воду через окно, чтобы не допустить перехода огня на верхние балконы.
Пострадал собственник квартиры — его на улицу вынес внук. Площадь возгорания составила 21 кв. метр. На месте работали 26 специалистов, задействовано восемь единиц техники. Причины пожара устанавливаются.