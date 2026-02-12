В Омске спасатели вывели из горящей девятиэтажки 16 человек

Начальник караула 7-й пожарно-спасательной части Алексей Амельченко сообщил, что в горящей квартире нашли женщину, на неё надели спасательное устройство и вывели на улицу. Очаг возгорания находился в зале у трубы отопления; расплавившиеся пластиковые трубы дали пар и кипяток, что осложняло тушение. С улицы по автолестнице подавали воду через окно, чтобы не допустить перехода огня на верхние балконы.