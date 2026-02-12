Автомобиль взорвался на парковке у административного здания в Москве

Ранее в подмосковном Фрязино взорвался автомобиль с СВУ. Взрыв произошёл в районе улицы Вокзальной. Рассматривается версия, что инцидент мог быть связан с бизнесом. 50-летний водитель машины остался жив — он получил ранение ноги. СК возбудил уголовное дело после взрыва авто.