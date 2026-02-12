Автомобиль взорвался на парковке у административного здания в Москве

По предварительной информации, к месту происшествия уже направляются экстренные службы. Обстоятельства случившегося и возможные причины взрыва пока уточняются. Официальных данных о пострадавших на момент публикации не поступало.
Ранее в подмосковном Фрязино взорвался автомобиль с СВУ. Взрыв произошёл в районе улицы Вокзальной. Рассматривается версия, что инцидент мог быть связан с бизнесом. 50-летний водитель машины остался жив — он получил ранение ноги. СК возбудил уголовное дело после взрыва авто.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.