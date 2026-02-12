Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебрицкая обжаловала заочный арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Адвокаты соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловали ее заочный арест. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Адвокаты соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловали ее заочный арест. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что апелляционная жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы была подана 11 февраля. Интересы женщины в суде представлял государственный адвокат по назначению, передает агентство.

Днем ранее суд арестовал четвертого пособника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Павел Васин пробудет в СИЗО до 6 апреля.

Алексеева попытались убить 6 февраля. Неизвестный выстрелил военнослужащему в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Евгений Пригожин: биография создателя ЧВК «Вагнер»
Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин проделал путь от хозяина ларьков до главы частной военной компании. Он выжил в боях за Артемовск, но погиб в Тверской области. Подробности из его биографии — в нашем материале.
Читать дальше