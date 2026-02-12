Серебрицкая обжаловала заочный арест по делу о покушении на генерала Алексеева

Алексеева попытались убить 6 февраля. Неизвестный выстрелил военнослужащему в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».