Школьница зверски избила ровесницу в Приамурье, пока остальные снимали на видео

На кадрах, попавших в сеть, видно, как нападавшая бьет по голове и животу лежащую на земле девочку, наносит удары руками и ногами, а затем кривляется на фоне жертвы, которая боится пошевелиться. Компания подростков просто наблюдала за происходящим.