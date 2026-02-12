Вашингтон
Школьница зверски избила ровесницу в Приамурье, пока остальные снимали на видео

В Амурской области 14-летняя школьница зверски избила сверстницу на глазах у компании друзей — те снимали происходящее на телефоны и даже не попытались вмешаться. Инцидент произошел в городе Зея, пишет Amur Mash.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как нападавшая бьет по голове и животу лежащую на земле девочку, наносит удары руками и ногами, а затем кривляется на фоне жертвы, которая боится пошевелиться. Компания подростков просто наблюдала за происходящим.

Выяснилось, что агрессорша уже состоит на учёте. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Пострадавшая девочка ожидает прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в самарской школе агрессивная ученица избила одноклассницу в раздевалке.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.