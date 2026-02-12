Осужденный вор в законе Хобот из-за проблем со зрением вышел на свободу

Суд освободил от наказания криминального авторитета Андрея Вознесенского по кличке Хобот, осужденного за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом РЕН ТВ сообщил его адвокат Андрей Малахин.
Уголовное дело в отношении Вознесенского было возбуждено 29 июня 2023 года. Ему вменили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемый признал вину, но отказался от дачи показаний. В мае 2025 года Московский областной суд приговорил его к 8 годам и 2 месяцам колонии.
Ранее неоднократно судимый Вознесенский был освобожден из исправительного учреждения в Удмуртии досрочно из-за резкого ухудшения зрения. С учетом состояния здоровья правоохранительные органы не стали ходатайствовать перед Тверским районным судом Москвы о его аресте.
В видеообращении, оказавшемся в распоряжении РЕН ТВ, Хобот поблагодарил сотрудников учреждения, врачей, проводивших экспертизу, и суд.
По данным следствия, в 1995 году Вознесенский получил статус вора в законе, что, как утверждается, позволяло ему распространять криминальные традиции и координировать деятельность преступных структур.
Читайте также: В МИД РФ ответили Гутерришу на слова о Крыме и Донбассе.