Осужденный вор в законе Хобот из-за проблем со зрением вышел на свободу

Уголовное дело в отношении Вознесенского было возбуждено 29 июня 2023 года. Ему вменили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемый признал вину, но отказался от дачи показаний. В мае 2025 года Московский областной суд приговорил его к 8 годам и 2 месяцам колонии.