«112»: Машина взорвалась на западе Москвы

В столичном районе Можайский взорвался автомобиль. Предварительно, инцидент произошел на Рябиновой улице. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Telegram-канале «112».
— Автомобиль взорвался в Можайском районе Москвы. Предварительно, все произошло на парковке около административного здания на Рябиновой улице, — говорится в публикации.
К месту происшествия выехали экстренные службы. На момент публикации материала нет информации о пострадавших. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее автомобиль марки Nissan взорвался в подмосковном Фрязине. Инцидент произошел рядом с одноименной ж/д станцией. В салоне машины находился водитель, он пострадал. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Правоохранители установили, что взрыв произошел в результате детонации бомбы мощностью примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.