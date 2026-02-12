«112»: Машина взорвалась на западе Москвы

Ранее автомобиль марки Nissan взорвался в подмосковном Фрязине. Инцидент произошел рядом с одноименной ж/д станцией. В салоне машины находился водитель, он пострадал. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Правоохранители установили, что взрыв произошел в результате детонации бомбы мощностью примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.