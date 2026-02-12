Экс-чиновницу заподозрили в создании криптопирамиды в Арсеньеве

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против 50-летней жительницы Арсеньева. По версии правоохранителей, женщина 8 лет вовлекала жертв в финансовую пирамиду, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Установлена причастность к противоправной деятельности 50-летней местной жительницы, ранее занимавшей руководящую должность в государственном учреждении города Арсеньева. В период с 2015 года по настоящее время с целью извлечения преступного дохода в виде реферальных отчислений подозреваемая приискивала граждан Российской Федерации для вовлечения в деятельность финансовой пирамиды OneCoinLimited под видом инвестирования в стремительно развивающуюся криптовалюту.). При этом она осознавала, что инвестируемые денежные средства потенциальных клиентов финансовой пирамиды конвертации в валюты, принятые к финансовому обороту, не подлежат», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, финансовой ловушкой воспользовались не менее 40 жителей Приморья. В одном только известном следствию эпизоде фигурантка завладела сбережениями заявителя на сумму свыше 8 млн рублей.
Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать точное количество потерпевших и окончательный размер ущерба.
Напомним, что недавно суд Владивостока вынес приговор экс-директору кредитного потребительского кооператива (КПК) «Тихоокеанский сберегательный». За организацию финансовой пирамиды она получила 3,5 года колонии общего режима.