Экс-чиновницу заподозрили в создании криптопирамиды в Арсеньеве

«Установлена причастность к противоправной деятельности 50-летней местной жительницы, ранее занимавшей руководящую должность в государственном учреждении города Арсеньева. В период с 2015 года по настоящее время с целью извлечения преступного дохода в виде реферальных отчислений подозреваемая приискивала граждан Российской Федерации для вовлечения в деятельность финансовой пирамиды OneCoinLimited под видом инвестирования в стремительно развивающуюся криптовалюту.). При этом она осознавала, что инвестируемые денежные средства потенциальных клиентов финансовой пирамиды конвертации в валюты, принятые к финансовому обороту, не подлежат», — говорится в сообщении.