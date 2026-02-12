«Бросал кирпичи, дорожные знаки, мешок с песчано-солевой смесью». В Минске подросток несколько часов ломился в салон чужого BMW, а потом уснул в нем

В Минске подросток пытался открыть чужой BMW, бросая кирпичи и дорожные знаки. Подробности рассказали в Следственном комитете.
По информации следствия, в ноябре 2025 года 17-летний житель Минской области приехал в белорусскую столицу, чтобы навестить свою сестру. Когда выяснилось, что она занята, подросток пошел к своему знакомому, где выпил большое количество алкоголя.
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 17-летний вышел на улицу и оказался около служебной парковки одного из предприятий Минска. Он повредил замок ограждения и проник на территорию объекта. Внимание подростка привлек автомобиль BMW, однако попытка его открыть оказалась безуспешной. После этого он разбил окно.
«Как удалось установить следствию, подросток нанес не менее 40 ударов руками и ногами по автомобилю, на протяжении нескольких часов бросал в него кирпичи, дорожные знаки предприятия, а также мешок с песчано-солевой смесью», — сообщили подробности в ведомстве.
В итоге, заднее стекло авто разбилось. Через него фигурант попал в BMW, сел на водительское сиденье и уснул. Через некоторое время его разбудил владелец авто. Несовершеннолетний не смог объяснить причины своего поступка. Он ссылался на то, что не помнит, как все случилось, из-за количества выпитого алкоголя.
«Общая сумма причиненного ущерба составила более 24 тысяч белорусских рублей. Родители несовершеннолетнего возместили ее в полном объеме», — отметили в СК.
В отношении подростка было заведено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство и части 2 статьи 218 УК — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Его отдали под присмотр родителей.
