В Омске внук вынес из горящей квартиры своего дедушку

Ночной пожар в доме на улице Менделеева едва не обернулся трагедией. Очаг возгорания находился прямо у трубы отопления — пластик расплавился, и комнату залило кипятком, а едкий пар с дымом мгновенно заполнили подъезд. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Омской области.