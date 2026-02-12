В Омске внук вынес из горящей квартиры своего дедушку

Ночной пожар в доме на улице Менделеева едва не обернулся трагедией. Очаг возгорания находился прямо у трубы отопления — пластик расплавился, и комнату залило кипятком, а едкий пар с дымом мгновенно заполнили подъезд. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Омской области.
Хозяин квартиры не мог выбраться сам, на помощь пришёл внук. Молодой человек буквально вынес деда на руках из огненной ловушки. Остальных жильцов эвакуировали подоспевшие спасатели.
Всего из девятиэтажки вывели 16 человек, четверо из них — дети. Ещё 15 жителей успели выбежать на улицу самостоятельно. На месте работали 26 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Причины пожара сейчас устанавливаются.
