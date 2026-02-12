Смольянинова* объявили в международный розыск

«Дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова*. Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих», — говорится в релизе.
Речь об этом шла на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, которое председатель СК Александр Бастрыкин провел в Мариуполе. Там ему доложили также об уголовных делах по фактам распространения фейков.
Смольянинову* заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск. На имущество актера наложили арест.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов