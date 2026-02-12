Смольянинова* объявили в международный розыск

Речь об этом шла на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, которое председатель СК Александр Бастрыкин провел в Мариуполе. Там ему доложили также об уголовных делах по фактам распространения фейков.