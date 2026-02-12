Вашингтон
Смольянинова* объявили в международный розыск

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Расследование в отношении актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в фейках о российской армии, завершилось, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Источник: © РИА Новости

«Дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова*. Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих», — говорится в релизе.

Речь об этом шла на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, которое председатель СК Александр Бастрыкин провел в Мариуполе. Там ему доложили также об уголовных делах по фактам распространения фейков.

Смольянинову* заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск. На имущество актера наложили арест.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов