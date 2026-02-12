Металлическая опалубка упала на строителя в Новосибирске

На одной из строительных площадок города Новосибирска на улице Грибоедова произошёл несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.
Металлическая опалубка для стен упала на одного из рабочих. Мужчине 1983 года рождения потребовалась экстренная помощь. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экипажа Вега-1. Они провели медицинскую эвакуацию пострадавшего и на жёстких носилках передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Причины и все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.
Андрей Лактионов