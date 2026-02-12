Вашингтон
В Забайкалье браконьера осудили за добычу амурского язя на 200 тысяч рублей

Суд оштрафовал мужчину на 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае браконьера осудили за незаконную добычу амурского язя на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В мае 2025 года 46-летний мужчина с помощью рыболовной сети выловил на реке Шилка 210 особей чебака, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина выловил на реке Шилка 210 особей чебака. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Браконьера признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Суд оштрафовал мужчину на 350 тысяч рублей. Сети у него изъяли.

