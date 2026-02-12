В Забайкалье браконьера осудили за добычу амурского язя на 200 тысяч рублей

Ранее КП-Иркутск рассказывала о судьбе Михаила Пичугина, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море. В одной лодке с Михаилом было еще двое его родственрков — старший брат и племянник. 4 августа 2024 года семья отправилась на Шантарские острова, чтобы посмотреть китов и порыбачить. Продолжение — читайте здесь.