В Забайкалье браконьера осудили за добычу амурского язя на 200 тысяч рублей

В Забайкальском крае браконьера осудили за незаконную добычу амурского язя на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В мае 2025 года 46-летний мужчина с помощью рыболовной сети выловил на реке Шилка 210 особей чебака, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Браконьера признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Суд оштрафовал мужчину на 350 тысяч рублей. Сети у него изъяли.
