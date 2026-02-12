Суд в Ростове приговорил к 11 годам колонии поджигателя релейных шкафов

В ночь на 17 мая обвиняемый прибыл к назначенному месту и с помощью монтировки вскрыл дверцы релейных шкафов, облил их зажигательной смесью и поджег, засняв процесс на видео. В тот же день за выполненное задание Голубов получил цифровую валюту, которую конвертировал в рубли на сумму 34 тыс. руб.