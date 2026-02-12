Вашингтон
Жителя Егорьевска арестовали за финансирование терроризма

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Егорьевский городской суд Московской области заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма, до 9 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд избрал Чистякову А. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый со своей банковской карты перевел 33,9 тыс. рублей с целью финансирования межрегионального общественного движения «Артподготовка» (признана в РФ террористической организацией).

Решением Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 г. межрегиональное общественное движение «Артподготовка» признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.