Жителя Егорьевска арестовали за финансирование терроризма

«Суд избрал Чистякову А. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый со своей банковской карты перевел 33,9 тыс. рублей с целью финансирования межрегионального общественного движения «Артподготовка» (признана в РФ террористической организацией).
Решением Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 г. межрегиональное общественное движение «Артподготовка» признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.