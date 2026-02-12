Смертельное ДТП с автобусом произошло в Жамбылской области

Авария произошла на трассе Аса — Акколь. Водитель автобуса Van Hool потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который ехал навстречу. В результате пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу. Других пострадавших нет.