Смертельное ДТП с автобусом произошло в Жамбылской области

Авария произошла на трассе Аса — Акколь. Водитель автобуса Van Hool потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который ехал навстречу. В результате пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу. Других пострадавших нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется всестороннее расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.
В ДП Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий рекомендовали гражданам временно воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать установленный скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию на дороге, строго соблюдать меры личной безопасности и следить за официальными сообщениями.