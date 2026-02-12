Вашингтон
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Жамбылской области

В Жамбылской области произошло столкновение пассажирского автобуса Van Hool с Volkswagen Golf, в результате чего пассажир легкового авто погиб на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Авария произошла на трассе Аса — Акколь. Водитель автобуса Van Hool потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который ехал навстречу. В результате пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу. Других пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется всестороннее расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.

В ДП Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий рекомендовали гражданам временно воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать установленный скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию на дороге, строго соблюдать меры личной безопасности и следить за официальными сообщениями.