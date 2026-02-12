Вашингтон
Из Кишинёвского аэропорта пытались тайно вывести 85 тысяч долларов: Валюту у иностранки конфисковали

Инцидент произошел во время досмотра пассажиров рейса «Кишинев — Братислава».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники пограничной полиции и таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы валюты из Молдовы. Инцидент произошел в международном аэропорту Кишинева во время досмотра пассажиров рейса «Кишинев — Братислава».

Незадекларированные деньги обнаружили в ручной клади 39-летней иностранной гражданки. При сканировании багажа спецтехника зафиксировала подозрительные предметы, а последующий физический досмотр выявил спрятанные стодолларовые купюры. Общая сумма находки составила 85 000 долларов США, которые пассажирка не указала в таможенной декларации, как того требует закон.

В настоящее время вся валюта изъята и подлежит специальной конфискации.

