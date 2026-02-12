Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бухарской области задержан директор автошколы за фиктивное обучение

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). В Бухарской области сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя автошколы, который за деньги оформлял документы гражданам, фактически не проходившим обучение для получения водительских прав.

Источник: Vaib.Uz

Речь идёт об автошколе, действовавшей в Гиждуванском районе. По данным следствия, директор обещал подготовить экзаменационный лист и удостоверение о прохождении обучения для получения водительского удостоверения категорий «B» и «C» без фактического посещения занятий.

Мужчина был задержан с поличным в момент получения денежных средств от двух граждан. За оформление документов он потребовал 16 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.