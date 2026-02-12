В Бухарской области задержан директор автошколы за фиктивное обучение

Речь идёт об автошколе, действовавшей в Гиждуванском районе. По данным следствия, директор обещал подготовить экзаменационный лист и удостоверение о прохождении обучения для получения водительского удостоверения категорий «B» и «C» без фактического посещения занятий.
Мужчина был задержан с поличным в момент получения денежных средств от двух граждан. За оформление документов он потребовал 16 млн сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.