В Воронеже водитель на «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнюю женщину

Трагедия случилась около 07:30 у дома № 7 по улице Большая Манежная. По предварительным данным полиции, 26-летний воронежец за рулем «Шевроле Нива» совершил наезд на пешехода. Женщина, на вид примерно 80 лет, скончалась на месте от полученных травм — до приезда скорой помощи.