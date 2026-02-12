В Воронеже водитель на «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнюю женщину

Утром 12 февраля в Воронеже произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погибла пожилая женщина. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Трагедия случилась около 07:30 у дома № 7 по улице Большая Манежная. По предварительным данным полиции, 26-летний воронежец за рулем «Шевроле Нива» совершил наезд на пешехода. Женщина, на вид примерно 80 лет, скончалась на месте от полученных травм — до приезда скорой помощи.
На месте продолжают работать следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Личность погибшей выясняется.