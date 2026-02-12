Вашингтон
В Сысерти из загоревшейся конюшни спасли 10 лошадей, погиб один человек

В Сысерти пожарные спасли 10 лошадей из огня.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером 11 февраля в Сысерти загорелась конюшня. Пожарным удалось спасти животных из огня, однако во время тушения пожара был найден мужчина без признаков жизни. Отмечается, что помимо угрозы жизни домашнему скоту была вероятность взрыва.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось спасти 10 лошадей, эвакуировать три газовых баллона и ликвидировать пожар на площади 150 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для тушения пожара на место прибыли четыре единицы спецтехники и 14 спасателей. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, что в конце января в Заречном сгорела конюшня. В пожаре пострадал один человек. Огонь уничтожил конюшню конного клуба «Добрая лошадь» площадью 500 квадратных метров. Животных спасти не удалось.