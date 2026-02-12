В Сысерти из загоревшейся конюшни спасли 10 лошадей, погиб один человек

Вечером 11 февраля в Сысерти загорелась конюшня. Пожарным удалось спасти животных из огня, однако во время тушения пожара был найден мужчина без признаков жизни. Отмечается, что помимо угрозы жизни домашнему скоту была вероятность взрыва.