В Алматы вынесли один из первых приговоров за сталкинг

В Алматы вынесен один из первых судебных приговоров по новой статье Уголовного кодекса о сталкинге. Суд признал мужчину виновным в систематическом преследовании бывшей супруги — и это решение уже называют показательным для всей правоприменительной практики.
История началась после прекращения семейных отношений. Однако на этом конфликт не закончился, передает DKNews.kz.
Преследование после развода.
Суд установил, что мужчина на постоянной основе преследовал бывшую жену: отслеживал ее передвижения, вмешивался в частную жизнь, навязывал общение вопреки ее воле, направлял сообщения с угрозами, создавал конфликтные ситуации по месту работы и в общественных местах.
Несмотря на ранее вынесенное защитное предписание и привлечение к административной ответственности за его нарушение, поведение не прекратилось.
По данным суда, женщина жила в состоянии постоянного страха. Ей пришлось неоднократно менять место жительства и работы, а также регулярно обращаться за государственной защитой.
Решение суда.
По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, с него взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим.
В правоохранительных органах подчеркивают, что это дело стало одним из первых случаев применения новой нормы о сталкинге.
Начальник управления дознания ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы заявил:
«Сталкинг — это не бытовой конфликт и не личные разногласия. Это уголовно наказуемое деяние, которое напрямую посягает на безопасность человека, его право на спокойную жизнь и неприкосновенность частной сферы. Данный приговор — один из первых в практике применения новой нормы. Он наглядно показывает: систематическое преследование, угрозы, психологическое давление и игнорирование защитных предписаний неизбежно приводят к уголовной ответственности».
Почему это важно.
Еще недавно подобные истории часто воспринимались как «личный конфликт» между бывшими партнерами. Однако новая статья Уголовного кодекса четко фиксирует: систематическое преследование — это преступление.
Юристы отмечают, что ключевыми признаками сталкинга являются регулярность действий, навязчивость, угрозы, психологическое давление и создание атмосферы страха. Даже если физического насилия не происходит, постоянное вмешательство в частную жизнь может иметь серьезные последствия для психического и социального состояния жертвы.
Этот приговор фактически задает ориентир для последующих дел: игнорирование защитных предписаний и продолжение преследования теперь напрямую ведут к уголовной ответственности.
Обращение к гражданам.
Полиция Алматы призывает граждан не терпеть подобные ситуации и своевременно обращаться за помощью. Защитные предписания, обращения в правоохранительные органы и фиксация фактов преследования могут стать решающими доказательствами в суде.
История, завершившаяся судебным приговором, показывает: преследование — это не «частное дело». Это вопрос безопасности, права на личную свободу и спокойную жизнь.
И теперь закон встает на сторону тех, кто раньше зачастую оставался один на один со страхом.