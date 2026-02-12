Шестерых нижегородцев будут судить за кражу топлива

Шесть жителей Нижегородской области подключились к нефтепроводу и сливали топливо для продажи. За кражу они предстанут перед судом.
Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, преступная группа начала действовать еще в декабре 2023 года.
Для кражи топлива шестеро мужчин в возрасте от 39 до 59 лет самовольно подключились к телу трубы магистрального нефтепродуктопровода на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов.
«Похищенное дизельное топливо они реализовывали напрямую водителям большегрузов, а также через автозаправку», — сообщили в региональном МВД.
Ущерб составил более 4,3 миллионов рублей. Изъять удалось часть похищенного на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Участников преступной группы обвинили по двум статьям. Первая — «самовольное подключение к нефтепроводам», вторая — «кража». Расследование завершено. Дело передано в суд.