Шестерых нижегородцев будут судить за кражу топлива

Похищенное дизельное топливо они реализовывали напрямую водителям большегрузов.

Источник: Нижегородская правда

Шесть жителей Нижегородской области подключились к нефтепроводу и сливали топливо для продажи. За кражу они предстанут перед судом.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, преступная группа начала действовать еще в декабре 2023 года.

Для кражи топлива шестеро мужчин в возрасте от 39 до 59 лет самовольно подключились к телу трубы магистрального нефтепродуктопровода на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов.

«Похищенное дизельное топливо они реализовывали напрямую водителям большегрузов, а также через автозаправку», — сообщили в региональном МВД.

Ущерб составил более 4,3 миллионов рублей. Изъять удалось часть похищенного на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Участников преступной группы обвинили по двум статьям. Первая — «самовольное подключение к нефтепроводам», вторая — «кража». Расследование завершено. Дело передано в суд.