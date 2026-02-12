Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семью из Новосибирска задержали за организацию нелегальной миграции

Фигуранты регистрировали иностранцев без предоставления жилья и оформляли фиктивные трудовые договоры.

Источник: Om1 Новосибирск

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области задержали шестерых местных жителей, которые являются родственниками и подозреваются в организации нелегальной миграции. Лидером группы, по данным следствия, стал 45-летний мужчина, привлекший к противоправной деятельности пятерых членов своей семьи. Информация о задержании и ходе расследования размещена на официальном сайте областного главка МВД.

«Они регистрировали по местам своего жительства иностранцев без фактического предоставления жилплощади. Фигуранты составляли и предоставляли в государственные органы фиктивные трудовые договоры с целью дальнейшего продления действий патентов на осуществление трудовой деятельности на территории РФ», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По оперативным данным, криминальный бизнес действовал с 2024 года. Стоимость услуг варьировалась: за фиктивную регистрацию подозреваемые брали от 3,5 до 6 тысяч рублей, за оформление трудовых договоров — от 10 до 14 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается точное количество иностранных граждан, которых группа успела легализовать. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности.