Семью из Новосибирска задержали за организацию нелегальной миграции

По оперативным данным, криминальный бизнес действовал с 2024 года. Стоимость услуг варьировалась: за фиктивную регистрацию подозреваемые брали от 3,5 до 6 тысяч рублей, за оформление трудовых договоров — от 10 до 14 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается точное количество иностранных граждан, которых группа успела легализовать. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности.