Семью из Новосибирска задержали за организацию нелегальной миграции

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области задержали шестерых местных жителей, которые являются родственниками и подозреваются в организации нелегальной миграции. Лидером группы, по данным следствия, стал 45-летний мужчина, привлекший к противоправной деятельности пятерых членов своей семьи. Информация о задержании и ходе расследования размещена на официальном сайте областного главка МВД.
«Они регистрировали по местам своего жительства иностранцев без фактического предоставления жилплощади. Фигуранты составляли и предоставляли в государственные органы фиктивные трудовые договоры с целью дальнейшего продления действий патентов на осуществление трудовой деятельности на территории РФ», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По оперативным данным, криминальный бизнес действовал с 2024 года. Стоимость услуг варьировалась: за фиктивную регистрацию подозреваемые брали от 3,5 до 6 тысяч рублей, за оформление трудовых договоров — от 10 до 14 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается точное количество иностранных граждан, которых группа успела легализовать. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности.