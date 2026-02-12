БПЛА атаковали Республику Коми

В Республике Коми введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти региона призывают граждан соблюдать меры предосторожности и не распространять кадры работы ПВО или последствий возможных ударов.
В телеграм-канале Правительства Республики Коми сообщили об объявлении сигнала «Беспилотная опасность». Жителям настоятельно рекомендовано при обнаружении дронов немедленно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, укрывшись за зданиями или деревьями, и сообщить о происшествии по телефонам 112 или 102.
Глава муниципального округа Ухта Марина Метелева обратилась к горожанам с просьбой не поддаваться панике.
«Уважаемые ухтинцы, прошу сохранять спокойствие. Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают. Ситуация контролируется. Штаб работает», — написала она.
SHOT пишет, что для удара использовались БПЛА типа «Лютый», запущенные из Полтавской или Черниговской областей Украины. Последний раз подобная атака на Ухту фиксировалась летом 2025 года.