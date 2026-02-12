В Ростовской области ищут 83-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Ростовской области уже почти две недели ищут 83-летнего жителя донской столицы Петра Кривобокова. Мужчина пропал еще 1 февраля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.
На момент пропажи, предположительно, был одет в светло-бежевую куртку и темные брюки. На ногах были темные туфли.
Важно! Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели ростовчанина или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.