В Ростовской области ищут 83-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Жителей Дона просят помочь в поисках пожилого ростовчанина.

В Ростовской области уже почти две недели ищут 83-летнего жителя донской столицы Петра Кривобокова. Мужчина пропал еще 1 февраля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.

На момент пропажи, предположительно, был одет в светло-бежевую куртку и темные брюки. На ногах были темные туфли.

Важно! Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели ростовчанина или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».

