Два человека погибли в лобовом ДТП Renault и Audi под Брестом

В Брестском районе два человека погибли в лобовом ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в лобовом ДТП Renault и Audi под Брестом. Подробности обнародовали в Министерстве внутренних дел.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 12 февраля, примерно в 09.00 в Брестском районе на автодороге Р-83 Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща».

Согласно предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Renault в момент обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в Audi.

В МВД сообщили, что в результате аварии 42-летний водитель и 35-летняя женщина-пассажир погибли, водителю автомобиля Renault оказывают необходимую медпомощь.

Ранее ГАИ назвала причину ДТП с шестью автомобилями на МКАД в Минске.

Кстати, власти сказали, за какое время приезжает скорая помощь в Минске.

Кроме того, ЖКХ выступило с важным объявлением для минчан.