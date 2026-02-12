Два человека погибли в лобовом ДТП Renault и Audi под Брестом. Подробности обнародовали в Министерстве внутренних дел.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 12 февраля, примерно в 09.00 в Брестском районе на автодороге Р-83 Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща».
Согласно предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Renault в момент обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в Audi.
В МВД сообщили, что в результате аварии 42-летний водитель и 35-летняя женщина-пассажир погибли, водителю автомобиля Renault оказывают необходимую медпомощь.
