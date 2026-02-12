Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву

12 февраля судебная коллегия рассмотрела апелляционное представление зампрокурора Арзамаса по делу о мошенничестве и растрате. По итогам заседания наказание было ужесточено.
К ранее назначенным 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,8 млн рублей добавлен запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях оборонно-промышленного комплекса сроком на два года.
В остальной части приговор оставлен без изменений. Сторона защиты решение суда апелляционной инстанции пока не обжаловала. Вместе с Лавричевым виновной в растрате и мошенничестве признана бывший начальник юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Напомним, перед вынесением приговора в декабре 2025 года Олег Лавричев сказал, что стремился «быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников», а запрашиваемое гособвинением наказание не может не воспринимать как «стремление к расправе или казни».