Чтобы убить недруга, чуть не взорвал заправку: подробности ЧП в Самаре

В Самарской области завели уголовное дело против 27-летнего жителя Башкирии, его подозревает в покушении на убийство, совершенным общеопасным способом. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Инцидент произошел вчера утром, 11 февраля, на автозаправке в Красноглинском районе Самары. Согласно версии следствия, мужчина спланировал расправу над своим оппонентом — 27-летним водителем другого автомобиля. Злоумышленник поджег собственную машину, после чего направил ее в заправочную колонку, рядом с которой находились его недруг и работники АЗС.
В результате нападения потерпевший получил травмы и был госпитализирован. Предотвратить более тяжелые последствия удалось сотрудникам заправочной станции: они задержали подозреваемого, потушили горящий автомобиль и колонку, не допустив масштабного возгорания.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте жителя Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.