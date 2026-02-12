Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чтобы убить недруга, чуть не взорвал заправку: подробности ЧП в Самаре

В Самаре житель Башкирии чуть не взорвал заправку, чтобы убить недруга.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завели уголовное дело против 27-летнего жителя Башкирии, его подозревает в покушении на убийство, совершенным общеопасным способом. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел вчера утром, 11 февраля, на автозаправке в Красноглинском районе Самары. Согласно версии следствия, мужчина спланировал расправу над своим оппонентом — 27-летним водителем другого автомобиля. Злоумышленник поджег собственную машину, после чего направил ее в заправочную колонку, рядом с которой находились его недруг и работники АЗС.

В результате нападения потерпевший получил травмы и был госпитализирован. Предотвратить более тяжелые последствия удалось сотрудникам заправочной станции: они задержали подозреваемого, потушили горящий автомобиль и колонку, не допустив масштабного возгорания.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте жителя Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.