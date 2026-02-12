Чтобы убить недруга, чуть не взорвал заправку: подробности ЧП в Самаре

Инцидент произошел вчера утром, 11 февраля, на автозаправке в Красноглинском районе Самары. Согласно версии следствия, мужчина спланировал расправу над своим оппонентом — 27-летним водителем другого автомобиля. Злоумышленник поджег собственную машину, после чего направил ее в заправочную колонку, рядом с которой находились его недруг и работники АЗС.