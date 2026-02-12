В Петербурге задержан бизнесмен и жена экс-главы Тихвинского района по делу о хищении 40 млн на ликвидацию свалок

По данным следствия, фигуранты вступили в сговор и предоставили подложные документы о якобы выполненных работах по уборке мусора, после чего похитили бюджетные средства. В пресс-службе регионального УФСБ отметили, что задержанные могут быть причастны и к другим эпизодам мошенничества, связанным с фиктивными договорами на вывоз отходов.