В Петербурге задержан бизнесмен и жена экс-главы Тихвинского района по делу о хищении 40 млн на ликвидацию свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. В Ленинградской области задержаны Наталья Лазаревич и Геннадий Святкин, подозреваемые в хищении 40 млн рублей, выделенных на ликвидацию незаконных свалок. Операцию провели сотрудники УФСБ совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным следствия, фигуранты вступили в сговор и предоставили подложные документы о якобы выполненных работах по уборке мусора, после чего похитили бюджетные средства. В пресс-службе регионального УФСБ отметили, что задержанные могут быть причастны и к другим эпизодам мошенничества, связанным с фиктивными договорами на вывоз отходов.

Наталья Лазаревич — полная тезка главы ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти», а Геннадий Святкин — тезка муниципального депутата и предпринимателя, сообщает «Мойка 78». Как передает 47news, Наталья Лазаревич — жена бывшего главы Тихвинского района Ленинградской области Александра Лазаревича.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

В конце декабря 2025 года, ФСБ уже задерживала группу лиц, обвиняемых в аналогичном хищении — свыше 20 млн рублей, предназначенных на ликвидацию свалок в Петербурге и Ленобласти.