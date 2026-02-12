В Петербурге задержан бизнесмен и жена экс-главы Тихвинского района по делу о хищении 40 млн на ликвидацию свалок

По данным следствия, фигуранты вступили в сговор и предоставили подложные документы о якобы выполненных работах по уборке мусора, после чего похитили бюджетные средства. В пресс-службе регионального УФСБ отметили, что задержанные могут быть причастны и к другим эпизодам мошенничества, связанным с фиктивными договорами на вывоз отходов.
Наталья Лазаревич — полная тезка главы ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти», а Геннадий Святкин — тезка муниципального депутата и предпринимателя, сообщает «Мойка 78». Как передает 47news, Наталья Лазаревич — жена бывшего главы Тихвинского района Ленинградской области Александра Лазаревича.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.
В конце декабря 2025 года, ФСБ уже задерживала группу лиц, обвиняемых в аналогичном хищении — свыше 20 млн рублей, предназначенных на ликвидацию свалок в Петербурге и Ленобласти.