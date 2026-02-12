Появились фото обгоревшей квартиры в Петербурге, где пострадали семь человек

Утро 12 февраля обернулось трагедией в доме 72к1 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе, где произошел мощный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, в результате чего погиб один человек, еще семерых госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.