Появились фото обгоревшей квартиры в Петербурге, где пострадали семь человек

Утро 12 февраля обернулось трагедией в доме 72к1 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе, где произошел мощный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, в результате чего погиб один человек, еще семерых госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
На место приехали сотрудники Прокуратуры Петербурга. Они осмотрели пепелище и получили первичную информацию о последствиях. В пресс-службе ведомства опубликовали фото обгоревшего жилья. На них видно, что пламя повредило не только его обстановку, но также часть лестничной площадки и фасада дома.
Разобраться в причинах и обстоятельствах пожара начал СК по Петербургу, возбудив уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В Прокуратуре Петербурга добавили, что поставили его ход и результаты на контроль.