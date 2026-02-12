Вашингтон
В Ростове поджигателя релейных шкафов приговорили к 11 годам колонии

Суд в Ростове вынес приговор задержанному за теракт на жележной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор задержанному за поджоги на железной дороге. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Следствие велось по двум статьям (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). По данным судебной инстанции, в мае 2024 года нарушитель вступил в переписку с неизвестным, а потом пообещал ему поджечь релейные шкафы. Теракт он согласился совершить за 34,9 тысячи рублей.

В период с 11 по 14 мая 2024 года исполнитель получил сведения о месте нахождения ж/д объектов и деньги на покупку горючих материалов. 17 мая он пришел к релейным шкафам и, попутно снимая все на видео, использовал зажигательную смесь, а потом сбежал.

— Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 20 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

