В Ростове поджигателя релейных шкафов приговорили к 11 годам колонии

В период с 11 по 14 мая 2024 года исполнитель получил сведения о месте нахождения ж/д объектов и деньги на покупку горючих материалов. 17 мая он пришел к релейным шкафам и, попутно снимая все на видео, использовал зажигательную смесь, а потом сбежал.