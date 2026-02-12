Омская «Тепловая компания» предупредила абонентов о «щедрых» мошенниках

Муниципальная «Тепловая компания» не рассылает потребителям сообщения о переплатах за отопление и не предлагает переходить по ссылкам для возврата денег. Об этом 12 февраля предупредила горожан мэрия Омска.
В пресс-службе мэрии отметили: такие уведомления — это новая мошенническая схема.
Сообщения приходят якобы от УК или теплоснабжающих компаний, там предлагают оформить возврат переплаты. Людей убеждают пройти по подозрительной ссылке, что далее может привести к краже данных банковских карт или нелегальному доступу к порталу «Госуслуги».
«Мы такие сообщения не рассылаем. Законом предусмотрено: если год был теплее и дом оборудован приборами учета, перерасчет будет сделан автоматически. Потребители увидят его в мартовских квитанциях. У кого есть личный кабинет — можно зайти и посмотреть. Если есть вопросы — обращайтесь в свою теплоснабжающую организацию», — отметил заместитель генерального директора по экономической политике АО «Тепловая компания» Вячеслав Дядюн.
Для перерасчета используют показания общедомовых приборов учета, которые компания получает напрямую от УК или ТСЖ.
Компания настоятельно рекомендует: не надо проходить по ссылкам в подозрительных SMS или письмах. Надо проверять информацию только в личном кабинете на официальном сайте компании либо в квитанциях.
«Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылкам. Сообщите об этом в полицию и в свою управляющую компанию. Будьте бдительны и не становитесь жертвой мошенников», — отметили в мэрии.
Ранее мы сообщали, что в Омске задержали лжеброкера, ущерб от афер которого составил более 800 тыс. рублей.