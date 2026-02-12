Омская «Тепловая компания» предупредила абонентов о «щедрых» мошенниках

«Мы такие сообщения не рассылаем. Законом предусмотрено: если год был теплее и дом оборудован приборами учета, перерасчет будет сделан автоматически. Потребители увидят его в мартовских квитанциях. У кого есть личный кабинет — можно зайти и посмотреть. Если есть вопросы — обращайтесь в свою теплоснабжающую организацию», — отметил заместитель генерального директора по экономической политике АО «Тепловая компания» Вячеслав Дядюн.