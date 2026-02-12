«Продаем дипломы и водительские права»: как мошенники обманывают своих жертв

Полиция предупреждает, что объявления о продаже поддельных документов всегда мошеннические. Деньги вы, скорее всего, не вернете. А если все же получите фальшивку и попытаетесь ее использовать — это уже уголовная статья. Так что покупка «прав» или диплома может обойтись намного дороже.