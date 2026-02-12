«Продаем дипломы и водительские права»: как мошенники обманывают своих жертв

За один день сразу десять жителей Забайкалья попались на уловки мошенников. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД региона, жертвы хотели купить документы в обход закона, а остались без денег и с риском уголовного дела.
— 43-летний мужчина повелся на предложение в мессенджере — ему обещали продать водительское удостоверение. В итоге он перевел аферистам 13,5 тысячи рублей и остался ни с чем, — пишут в агентстве.
Еще две жительницы Читы пытались купить дипломы о среднем и дополнительном образовании. Каждая хотела получить «корочки» быстро и без учебы. Вместе они потеряли больше 65 тысяч рублей.
Полиция предупреждает, что объявления о продаже поддельных документов всегда мошеннические. Деньги вы, скорее всего, не вернете. А если все же получите фальшивку и попытаетесь ее использовать — это уже уголовная статья. Так что покупка «прав» или диплома может обойтись намного дороже.
