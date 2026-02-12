В Петербурге задержали молодых помощников украинских мошенников

В Северной столице задержали компанию помощников украинских мошенников. Это молодые люди из Петербурга и Ленобласти в возрасте 23, 20 и 19 лет.
По данным пресс-службы полиции, 20-летний парень получал сим-боксы в Москве и стал их в арендованных квартирах в Петербурге. Он следил за работой оборудования сначала один, а потом предложил заняться этим своим двоим знакомым. Они получали посылки с сим-картами и размещали их в боксах.
Компания курировали мошенники из Украины. Чтобы не попасться, молодые люди каждую неделю арендовали разные квартиры. У них было не менее 500 сим-карт, чтобы помогать «работодателям».
Им платили еженедельно по 30 тысяч рублей каждому. С их помощью мошенники могли совершать 5 тысяч звонков в день. Об этом пишет Ivbg.ru.