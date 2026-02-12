В Татарстане троих подростков задержали за совершение теракта

Интернет-вербовщик обещал им 30 тысяч рублей, и они согласились. Трое татарстанских подростка в возрасте от 16 до 17 лет собрались вместе вечером 25 января и почти дошли Ж/д станции «Васильево». По пути нашли шкаф с оборудованием, которое отвечает за безопасность движения поездов, и подожгли его. Отчитались перед заказчиком и получили обещанный перевод.
Вот только особо потратить эти деньги попросту не успели. Всех их быстрой вычислили силовики и задержали по месту жительства. Подростки не стали отмалчиваться и все рассказали, а также показали на месте преступления, как поджигали шкаф. На них было заведено уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщает следственный комитет Татарстана. На время следствия подростков заключили под стражу, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.