СКР задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе

В сообщении ведомства говорится, что в ходе расследования дела в отношении 17-летнего студента из Анапы, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также хищении оружия, установлен соучастник. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).