Смертельная авария в Молдове: Женщину сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по «зебре»

62-летняя женщина скончалась на месте.

Источник: Комсомольская правда

В Теленештском районе на пешеходном переходе насмерть сбили женщину.

Инцидент произошёл на трассе R-6, на въезде в село Бэнешты, 12 февраля 2026.

По предварительной информации, 62-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре», сбил Volkswagen, которым управлял 43-летний мужчина.

Пострадавшая скончалась на месте.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

