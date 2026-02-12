Вашингтон
Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» отправился на СВО

Об этом сообщили родственники Николая Казаева.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Об этом стало известно во время судебного процесса в Казани.

Как пояснила адвокат, родственники Казаева сообщили, что он отправился на СВО через пункт отбора в Чебоксарах. Также защита попросила направить запрос в Минобороны, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Суд согласился и постановил соответствующее требование.

Как полагает следствие, Николай Казаев организовал преступную группировку в конце 1980-х годов в казанском поселке Юдино. ОПГ, по данным СК, причастна к нескольким тяжких преступлений. Так, например, участники обвиняются в том, что в 1997 году убили одного из участников банды и утопили его тело.